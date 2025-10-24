Δείτε το σχετικό έγγραφο που εστάλη από την Π.Ο.ΑΣ.Υ.:

Προς: 1)Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

Διαβάστε επίσης

2)Τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

Κοιν.: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής

Θέμα: «Επέκταση επιδόματος Eurocontrol στο Αστυνομικό Προσωπικό»

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής με το επισυναπτόμενο έγγραφό της, ζητά την συμπερίληψη και των αστυνομικών στο επίδομα που απορρέει από τα τέλη EUROCONTROL όπως περιγράφεται στο υπό ψήφιση σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με θέμα: «Σύσταση και οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».

Η προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας στην ασφάλεια, την επιτήρηση και την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών στους αερολιμένες της Χώρας, είναι καθοριστική και αναντικατάστατη. Η μη συμπερίληψη του αστυνομικού προσωπικού στο επίδομα αυτό συνιστά σαφή αδικία και άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζομένους στο τομέα αυτό.

Προτείνουμε λοιπόν τη συμπλήρωση της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 2, ώστε να ορίζεται ότι:

«Δικαιούχοι φορείς των ποσών από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής που καταβάλλονται από τους χρήστες του εναέριου χώρου και αποδίδονται μέσω EUROCONTROL, είναι οι φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των εθνικών βάσεων κόστους των τελών αεροναυτιλίας, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οργανισμού και ανάμεσα σε αυτούς η Πολεμική Αεροπορία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και η Ελληνική Αστυνομία, ως αρμόδιοι φορείς παροχής υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης».

Ζητάμε λοιπόν την άμεση παρέμβασης σας και την κατάθεση από το υπουργείο μας της σχετικής τροπολογίας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

Συνημμένα αρχεία: