Επεισόδιο με 10 τραυματίες στο χώρο κράτησης μεταναστών

Επεισόδιο μεταξύ μεταναστών – προσφύγων σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην προσωρινή δομή φιλοξενίας και κράτησης στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς.

Δέκα άτομα περίπου μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων – οι περισσότεροι με ελαφρείς τραυματισμούς – όπου τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Να σημειωθεί ότι αυτή την στιγμη στον χώρο κράτησης οι συνθήκες είναι ασφυκτικές καθώς κρατούνται συνωστισμένοι 471 άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων, στην πλειοψηφία τους άνδρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι όποιες καθυστερήσεις στις μεταγωγές τους οφείλονται στο γεγονός ότι τα κέντρα κράτησης στη Μαλακάσα και στην βόρεια ελλάδα, είναι επίσης γεμάτα από μετανάστες – πρόσφυγες και δεν μπορούν προσωρινά να δεχθούν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.

Στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία και προσωπικό του Λιμενικού.

zarpanews.gr – Ελένη Φουντουλάκη