Επεισοδιακή καταδίωξη, τρεις συλλήψεις, ένας τραυματίας

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, απογευματινές ώρες προχθες (21-02-2026) στον Δενδροπόταμο, τρεις (3) νεαροί ημεδαποί, καθώς ένας εξ αυτών, ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, με επιβαίνοντες τους άλλους δύο, αρνήθηκε αρχικά να σταματήσει, προκειμένου να τους διενεργηθεί νομότυπος έλεγχος και ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα.

Κατά τη σύλληψή τους προέβαλαν αντίσταση, ενώ σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκε και κατασχέθηκε, απομίμηση όπλου.

Ένας εκ των συλληφθέντων μεταφέρθηκε με σταθμό Ε.Κ.Α.Β., συνοδεία αστυνομικών, σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, ένεκα τραυματισμού του κατά την πρόσκρουση.