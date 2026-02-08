Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου οχήματος

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης/ Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη βραδινές ώρες χθες (7-2-2026) στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, 17χρονος ημεδαπός, οδηγός οχήματος και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου για κλοπή, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, ενώ βεβαιώθηκαν και οι σχετικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους εντόπισαν όχημα, το οποίο είχε κλαπεί προ λίγων ημερών από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου, με δύο επιβαίνοντες και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη, μέχρις ότου το όχημα προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένες μοτοσυκλέτες και στη συνέχεια στην πρόσοψη καταστήματος στον Άγιο Δημήτριο.

Οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και ακολούθησε πεζή καταδίωξη, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί ο 17χρονος οδηγός, ο οποίος αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του.

Σημειώνεται ότι δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ατόμου, ενώ ο 17χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.