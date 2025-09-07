Επεισόδια στο Σύνταγμα και Εξάρχεια - Επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ - 5 συλλήψεις

Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, σε 29 προσαγωγές εκ των οποίων οι πέντε μετατράπηκαν σε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας.

Ήταν αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν περίπου 20 άτομα πέταξαν βόμβες μολότοφ στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, δημιουργώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, οι αστυνομικοί απάντηση με ρίψη χημικών, ενώ λίγο αργότερα διαλύθηκαν.

Όμως οι αναταραχές δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς στις 23.10 ομάδα ατόμων πέταξε φωτοβολίδα σε διμοιρία των ματ επί της οδού Τσαμαδού χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Στις 23.30 στην οδό Αραχώβης και Θεμιστοκλέους στα Εξάρχεια άγνωστοι έστησαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιά που όμως έσβησε γρήγορα.

Τέλος, δέκα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, στην οδό Στουρνάρη και Σπύρου Πάτση άγνωστοι πέταξαν αντικείμενο σε διμοιρία των ματ χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Ρεπορτάζ: Κώστας Βουλγαράκης

ertnews.gr