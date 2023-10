Επεισόδια στα Εξάρχεια - ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στα Εξάρχεια μεταξύ κουκουλοφόρων και της αστυνομίας, λίγο μετά την πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας για την υπόθεση τραυματισμού της 16χρονης στο Νέο Ηράκλειο για την οποία έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία

Άγνωστοι έστησαν οδοφράγματα σε τέσσερα σημεία με τις αστυνομικές δυνάμεις να προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση και να διασπάσουν τους ταραξίες.

Οι κουκουλοφόροι, σύμφωνα με το newsbomb.gr πέταξαν μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χρήση χημικών.

Η ένταση δημιουργήθηκε στη συμβολή των οδών Ζωοδόχου Πηγής και Σόλωνος και στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους με Κωλέττη.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 προσαγωγές και 3 συλλήψεις.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

There were violent clashes in Exarciha just now. Two days ago, the police beat a 17-year-old girl and hospitalized her.#antireport #Athens #Greece pic.twitter.com/1Ux1lpxtZw

— Partizan Yunanistan (@partizanGreece1) October 30, 2023