Επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων - ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση προκλήθηκε στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12/25), όταν οι αγρότες που έχουν προγραμματίσει να στήσουν μπλόκο, εμποδίστηκαν από τους αστυνομικούς.

Από νωρίς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έστησαν φραγμούς προκειμένου να αποτρέψουν κάθε δυνατότητα προσέγγισης των αγροτών στην Γέφυρα.

Πεζοί πέρασαν οι αγρότες από τη γέφυρα Ρίου - Αντιρίου. INTIME

Από την Πάτρα ξεκίνησαν περίπου στις 12.30 το μεσημέρι με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και αποκλείστηκαν στη στροφή της Εθνικής Οδού.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας άναψαν τις μηχανές τους με σκοπό την κατάληψη της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

Ένταση με τους αγρότες και την Αστυνομία στη γέφυρα Ρίου - Αντιρίου. NTIME NEWS

Όπως φαίνεται στο βίντεο η κατάσταση για μερικά λεπτά ξέφυγε με τους άνδρες των ΜΑΤ να συγκρούονται σώμα με σώμα με το πλήθος. Μάλιστα σε βίντεο της τοπικής ιστοσελίδας The Best διακρίνεται άνδρας των ΜΑΤ να δέχεται επίθεση με ένα ξύλο από άνδρα.

Η ΕΛΑΣ είχε τοποθετήσει κλούβες στη συμβολή της περιμετρικής οδού με την εθνική οδό και μπλόκαραν τα τρακτέρ, ωστόσο οι αγρότες πέρασαν με τα πόδια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν επεισόδια και αντιδράσεις και έγινε χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

To χρονικό

Μπροστά τους όμως βρήκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει τους δρόμους σε διάφορα σημεία τόσο της Πάτρας όσο και της Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να αποτρέψουν κάθε δυνατότητα προσέγγισης.

Ένταση με τους αγρότες και την Αστυνομία στη γέφυρα Ρίου - Αντιρίου. INTIME

Τελικά λίγο μετά τις 13.00 πέρασαν πεζοί χωρίς τα αγροτικά μηχανήματα, με κατεύθυνση τα διόδια της Γέφυρας.

