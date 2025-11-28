Επείγουσα έκκληση για Αιμοπετάλια

Ο Γιάννης Τσουσκας ασθενεί σοβαρά κ νοσηλεύεται σε σταθερή, αλλά πολύ κρίσιμη κατάσταση, στην αιματολογική κλινική του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, στη Θεσσαλονίκη.

Οι οικείοι αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στην εξεύρεση αιμοπεταλίων, διότι πρέπει να μεταγγίζεται διαρκώς.

Παρακαλούμε, όποιος μπορεί να δώσει αιμοπετάλια, να κλείσει ραντεβού στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, αναφέροντας τα στοιχεία του ασθενούς «Τσούσκας Ιωάννης του Λαζάρου, αιματολογική κλινική 424 ΓΣΝΕ».

Ο Γιάννης είναι στρατιωτικός γιατρός κ πατέρας 6 παιδιών, το μικρότερο 2 ετών.