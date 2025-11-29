Eπανεξετάζεται το ύψος για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

Σε απάντηση της ερώτησης 92/08-10-2025 της Βουλής των Ελλήνων:

Η υγειονομική καταλληλότητα και σωματική ικανότητα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές κρίνεται με βάση τα καθοριζόμενα στο ισχύον π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), το οποίο είναι πλέον υπό κατάργηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 και 61 του ν.5195/2025 (Α΄ 73), ενώ τα εν λόγω θέματα εφεξής θα καθορίζονται με απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Διαβάστε επίσης

Στο πλαίσιο έκδοσης της νέας υπουργικής απόφασης, η οποία βρίσκεται ήδη σε στάδιο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, επανεξετάζεται η διατήρηση ή τροποποίηση των εν ισχύι υγειονομικών κριτηρίων κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων και των σωματομετρικών (ύψος, δείκτης μάζας σώματος).

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΔΑΒΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Πηγή: staratalogia.gr