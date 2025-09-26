Έπαιρνε και… επιδόματα πρόνοιας η συμμορία των Ρομά που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Αποκαλυπτικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας του ελληνικού FBI στα οικονομικά δεδομένα των μελών συμμορίας Ρομά που αποκόμισαν ποσό άνω του μισού εκατομμύριου ευρώ εισβάλλοντας σε σπίτια ηλικιωμένων υποδυόμενα τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και τους συντηρητές ανελκυστήρων.

Παρότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμφανίζονταν ως άεργα, κατά το χρονικό διάστημα της παρακολούθησής τους, προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι κάποια εξ αυτών κατέθεταν δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε ηλεκτρονικές στοιχηματικές εταιρείες, δήλωναν ιδιοκτήτες κατοικιών συνολικής αντικειμενικής αξίας 651.000 ευρώ και παράλληλα λάμβαναν προνοιακά επιδόματα.

Πρόκειται για την εγκληματική οργάνωση που «ξηλώθηκε» από την ΕΛ.ΑΣ. με τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων και με την ταυτοποίηση ακόμα τριών (ανάμεσά τους έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού).

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. πέρα από την έρευνα για την εξιχνίαση 45 περιπτώσεων κλοπής και απάτης με θύματα κυρίως ηλικιωμένους, συνέταξαν ειδικό κεφάλαιο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία με τίτλο «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».

Το iEidiseis.gr παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσματα της εξειδικευμένης έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τα μέλη της συμμορίας ήταν άεργα -για όσο διήρκησε η αστυνομική έρευνα- και ουδέποτε εντοπίστηκαν να εργάζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα. Μάλιστα, στην πλειοψηφία τους δεν εργάστηκαν ποτέ σε ολόκληρη την ενήλικη ζωή τους (όπως προέκυψε από τις επίσημες βάσεις δεδομένων). Όσοι εργάστηκαν ήταν μόνο περιστασιακά και για μικρά χρονικά διαστήματα.

Αντιθέτως, σχεδόν άπαντες λάμβαναν προνοιακά επιδόματα (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα). Τα δηλωμένα εισοδήματα τους ήταν ελάχιστα και δεν επαρκούσαν να καλύψουν τις ανάγκες διαβίωσης τους.

Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί ότι δήλωναν ιδιοκτήτες κατοικιών συνολικής αντικειμενικής αξίας 651.044 ευρώ, ενώ ένας από τους κατηγορουμένους, όπως και η σύζυγος συνεργού του, διατηρούσαν μισθωμένες θυρίδες.

Μάλιστα, η σύζυγος βασικού κατηγορουμένου δήλωσε ψευδώς ότι είναι ιδιοκτήτρια κατοικίας στην Αχαΐα, προκειμένου να λάβει αποζημίωση ύστερα από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος στην Πάτρα.

Τα μέλη της οργάνωσης απέφευγαν να κάνουν τραπεζικές συναλλαγές και συναλλάσσονταν κυρίως με μετρητά, προερχόμενα από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες, αφού δεν διέθεταν οποιοδήποτε άλλο νόμιμο εισόδημα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φρόντιζαν ώστε το υπόλοιπο στους λογαριασμούς τους να ήταν ελάχιστα ευρώ. Ακολούθως, όταν απαιτούνταν από τις περιστάσεις να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή, πρώτα τοποθετούσαν το ακριβές χρηματικό ποσό στον λογαριασμό τους μέσω κατάθεσης μετρητών χρημάτων σε Α.Τ.Μ. και σχεδόν ταυτόχρονα ολοκλήρωναν την τραπεζική συναλλαγή.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν λογαριασμό που ανήκει στη σύζυγο κατηγορουμένου, στον οποίο πραγματοποιούνταν καταθέσεις μετρητών σε ΑΤΜ αμέσως μετά τις κλοπές στις οποίες συμμετείχε ο σύζυγος της.

Ηλεκτρονικός στοιχηματισμός

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΛ.ΑΣ., αξιοσημείωτα είναι τα ποσά που δαπανούσαν ορισμένα μέλη της οργάνωσης σε εταιρείες ηλεκτρονικού στοιχηματισμού. Πιο συγκεκριμένα, κατηγορούμενος φέρεται κατά το χρονικό διάστημα από 1-12-2024 έως και την 2-8-2025, να κατέθεσε 37.376 ευρώ μετρητά. Δεύτερος κατηγορούμενος κατέθεσε 19.500 ευρώ μετρητά και ένας τρίτος κατέθεσε 4.000 ευρώ.

Ακόμα, ένα εκ των μελών της οργάνωσης, πριν από περίπου τρεις εβδομάδες σύναψε συμβόλαιο μίσθωσης επαγγελματικής στέγης στον Άγιο Δημήτριο με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα για εμπόριο λευκών ειδών. Ο ίδιος, το 2022, φέρεται να είχε συνάψει σύμβαση με εταιρία για franchise, προκειμένου να ανοίξει καφετέρια.

Τέλος, οι αστυνομικοί σημειώνουν ότι κατά την επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης των μελών της συμμορίας, διαπιστώθηκε ότι άπαντες οι κατηγορούμενοι και οι σύζυγοι τους (σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα ανήλικα παιδιά τους), είχαν κινητά τηλέφωνα μάρκας iPhone και Samsung, τελευταία μοντέλα, αξίας περίπου 1.000 ευρώ το καθένα.

Για να εξαχθούν όλα τα παραπάνω δεδομένα το ελληνικό FBI αναζήτησε φορολογικά στοιχεία από το 2023, όπως και στοιχειά από τις βάσεις δεδομένων από το κτηματολόγιο, από το αρχείο οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και από τις βάσεις δεδομένων εργαζομένων-εργοδοτών. Επίσης, αναζητήθηκαν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών για το τελευταίο έτος.

Ο τρόπος δράσης

Οι συλληφθέντες πήγαιναν σε σπίτια ηλικιωμένων και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι της ΔΕΗ ή συντηρητές ανελκυστήρων, με στόχο να καταφέρουν να μπουν στα σπίτια και στη συνέχεια να αρπάξουν χρήματα και χρυσαφικά.

Πλησίαζαν τα θύματα όταν επέστρεφαν από τις αγορές τους και ενώ ήταν φορτωμένοι με ψώνια μπροστά στις εισόδους των πολυκατοικιών. Στις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ο όρος «καλώδιο», λέξη την οποία είχαν προαποφασίσει να χρησιμοποιούν με την ευρύτερη έννοια του όρου «συνεργός». Έλεγαν φράσεις όπως «βγήκε το καλώδιο», «να πάρει το καλώδιο», δηλώνοντας έτσι την στιγμή εισόδου, αποχώρησης ή εύρεσης κλοπιμαίων των συγκατηγορούμενων τους από την οικία – στόχο τους.

Η λέξη «καλώδιο» σε πολλές περιπτώσεις είχε και την έννοια του όρου «κλοπιμαία». Την ορολογία αυτή την χρησιμοποιούσαν με αυτόν τον τρόπο με φράσεις όπως : «Βρήκαμε κι άλλα καλώδια», «εκεί πέρα είναι τα καλώδια», «είναι πολλά τα καλώδια». Ακόμη, χαρακτηριστικό στοιχείο του τρόπου δράσης τους είναι το γεγονός ότι είχαν «βαφτιστεί» με συγκεκριμένα ονόματα προκειμένου να αποκρύπτουν τα πραγματικά τους στοιχεία.