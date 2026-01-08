Έως το 2029 στο WRC το Ράλι Καναρίων Νήσων

Το Ράλι Καναρίων Νήσων θα αποτελεί και τα επόμενα χρόνια βασικό «κομμάτι» του αγωνιστικού προγράμματος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC)...

Και αυτό γιατί ο Promoter του WRC και οι υπεύθυνοι του αγώνα «έδωσαν τα χέρια», προκειμένου να παραταθεί η... θέση του στο καλαντάρι του πρωταθλήματος και το διάστημα 2027-29, ενώ η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει οψιόν και νέας επέκτασης.

Η νέα τριετής δέσμευση ακολουθεί το επιτυχημένο ντεμπούτο του Ράλι Καναρίων Νήσων στο WRC του 2025, ενώ, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «αντικατοπτρίζει μια ενισχυμένη μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ του Promoter του WRC και των βασικών ενδιαφερόμενων μερών του αγώνα, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών».



Υπενθυμίζεται ότι το Ράλι των Καναρίων Νήσων διεξήχθη πέρυσι για πρώτη φορά στο πλαίσιο του WRC, καθώς για χρόνια ήταν... μόνιμος αγώνας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι (ERC).

Πραγματοποιήθηκε στους δρόμους του νησιού Γκραν Κανάρια και... καθιερώθηκε ως μια ξεχωριστή αμιγώς ασφάλτινη πρόκληση εντός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί στο αγωνιστικό πρόγραμμα του WRC και για το 2026.

