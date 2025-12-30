Εορταστική ατμόσφαιρα στην παιδική παράσταση της Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι δύο παιδικές χριστουγεννιάτικες θεατρικές παραστάσεις με τίτλο «Ο Καρυοθραύστης», που διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών (Ε.ΑΣ.Υ.Α.) στο θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη», για τα παιδιά των μελών της.

Η θεατρική παράσταση κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων, οι οποίοι κατέκλυσαν το θέατρο και αποχώρησαν με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους. Πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα έργα παγκοσμίως, το οποίο παρουσιάζεται κάθε χρόνο την εορταστική περίοδο σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου. Η ατμοσφαιρική, διδακτική και ανθρώπινη παράσταση, σε συνδυασμό με τη μαγευτική μουσική του μεγάλου Ρώσου συνθέτη Πιότρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι, αποτέλεσε έναν ύμνο στη φαντασία και στα όμορφα όνειρα, γεμάτο εικόνες, συναισθήματα και γλυκές αναμνήσεις, εμπνέοντας τα παιδιά να ονειρεύονται, να ελπίζουν και να πιστεύουν.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς την εταιρεία BREAD FACTORY, χορηγό της εκδήλωσης, η οποία κάλυψε το συνολικό κόστος της παράστασης, καθώς και τα καταστήματα Nanou Donuts House και ιδιαιτέρως τον κ. Φίλιππο Ανδριανόπουλο για τα εδέσματα που προσέφεραν στους μικρούς μας φίλους. Ιδιαίτερη τιμή για εμάς αποτέλεσε η παρουσία του κ. Ανδρέα Τασούλα, επικεφαλής ασφαλείας του Υπουργού Οικονομικών κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος εξασφάλισε δωροεπιταγές από τα καταστήματα παιχνιδιών ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ για όλα τα παιδιά. Τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την κοινωνική ευαισθησία και αποδεικνύουν έμπρακτα την αγάπη των προαναφερομένων προς τους Έλληνες αστυνομικούς και τα παιδιά τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. εύχεται σε όλους για το νέο έτος 2026 υγεία, αγάπη, χαρά, αισιοδοξία και ευημερία στους αστυνομικούς, τις οικογένειές τους και σε όλο τον κόσμο.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος