Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία Σουμελά παρουσία του αρχηγού ΓΕΣ - ΦΩΤΟ

1
20:44 | 15/08/2025

Ο εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο Ημαθίας, πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου, παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, ο οποίος εκπροσώπησε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, στον εορτασμό παραβρέθηκαν, επίσης, ο διοικητής της 1ης Στρατιάς «Αχιλλέας» αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος και ο διοικητής του Γ' Σώματος Στρατού «Μέγας Αλεξανδρής» αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης.

