Εορτασμός της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου στη Δυτική Μακεδονία

Σήμερα Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025, εορτάστηκε με λαμπρότητα, η «Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας» και του Προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, η μνήμη του οποίου τιμάται, ως προστάτης και συμπαραστάτης του Σώματος, αλλά ταυτόχρονα και διαχρονικό πρότυπο συνέπειας, ευθύνης, ήθους, πηγή άντλησης δύναμης και θάρρους.

Στην Κοζάνη, έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου και Επίσημη Δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερβίων & Κοζάνης κ. Παύλου στον ίδιο Ιερό ναό, ενώ στη συνέχεια αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκτός από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχο κ. Κωνσταντίνο Σπανούδη, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων & Κοζάνης κ. Παύλος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Αμανατίδης, ο Βουλευτής της Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παρασκευάς Κουκουλόπουλος, ο Δήμαρχος Κοζάνης, κ. Ιωάννης Κοκκαλιάρης, η πρώην Βουλευτής της Π.Ε. Κοζάνης, κα. Παρασκευή Βρυζίδου, o Διοικητής της 9ης Ταξιαρχίας Πεζικού, Ταξίαρχος κ. Αναστάσιος Βασιλείου, ο Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας, Αρχιπύραρχος κ. Ιωάννης Αμανατίδης.

Επίσης, παρευρέθηκαν ο Βοηθός του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Βασίλειος Τρευλόπουλος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ηλίας Τσιότσιας, η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, κα. Δέσποινα Παπαδοπούλου και εκπρόσωπος του Βουλευτή της Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ευστάθιου Κωνσταντινίδη.

Επίπλέον, παρευρέθηκαν ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. Κωνσταντίνος Τζέκης, ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. Χαράλαμπος Θεοχάρης, ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. Θεόδωρος Κεραμάς, ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. Ιωάννης Βακουφτσής, ο Υποστράτηγος ε.α κ. Ευθύμιος Αμαραντίδης, ο Υποστράτηγος ε.α. και πολιτευτής, κ. Γεώργιος Αδαμίδης, ο πολιτευτής κ. Αναστάσιος Χαραλαμπίδης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Δυτικής Μακεδονίας, κ. Δημήτριος Μανταλιάς, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Βαζούρας, η Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Κοζάνης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, κα. Μάρθα Παπαδοπούλου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών κ. Νικόλαος Τσοκαρίδης, οι Πρόεδροι των Συλλόγων Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Κοζάνης και Εορδαίας, κύριοι Κωνσταντίνος Μπουγάτσιας και Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Αντιστράτηγος ε.α. κ. Μιχαήλ Καψάλης, ο Πρόεδρος Συλλόγου Πολυτέκνων Κοζάνης, κ. Κυριάκος Ιωαννίδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Ευκολίδης, ο ιατρός κ. Κωνσταντίνος Αραπίδης, ο Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία της Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ευάγγελος Διάφας, εκπρόσωποι φορέων, του δημοσιογραφικού χώρου, της κοινωνικοπολιτικής ζωής της τοπικής κοινωνίας, εν ενεργεία και απόστρατοι Αστυνομικοί, καθώς επίσης και πολίτες της περιοχής.

Μετά το πέρας της Δοξολογίας πραγματοποιήθηκε μικρή δεξίωση στο Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης, στην οποία οι προσκεκλημένοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα ολιγόλεπτο video παρουσίασης του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όμοιες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, όπου παρέστησαν Θρησκευτικές και Πολιτικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, εκπρόσωποι στρατιωτικών Αρχών, εκπρόσωποι φορέων των περιοχών, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ενώσεων του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. και Μ.Μ.Ε., εν ενεργεία και απόστρατοι Αστυνομικοί, καθώς και πλήθος κόσμου.