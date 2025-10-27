PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Εντυπωσιακές εικόνες στο Αιγαίο από την επιχειρησιακή εκπαίδευση του Πολεμικού Ναυτικού

1
11:44 | 27/10/2025

Από την Τρίτη 21 έως και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, διεξήχθη επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, στην ευρύτερη περιοχή του Mυρτώου Πελάγους και του κεντρικού Αιγαίου.

Στις Ασκήσεις συμμετείχαν Πλοία των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Πλοίων Επιτήρησης (ΔΠΕ), Υποβρυχίων (ΔΥ), Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), καθώς και ιπτάμενα μέσα της Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ).

Οι εν λόγω εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis