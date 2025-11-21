Εντυπωσιακές εικόνες από την πολυεθνική άσκηση «ΤΑLOS-25» στο Κιλκίς

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, παρουσία του Διοικητή της 1ης Στρατιάς/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» Αντιστράτηγου Σταύρου Παπασταθόπουλου και του Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας/ NRDC-GR (ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR) «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Αντιστράτηγου Αθανάσιου Γαρίνη, έλαβε χώρα η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV – Day) της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «TALOS 25» στην έδρα του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου Εκπαίδευσης Αγώνα σε Αστικό Περιβάλλον (ΕΠΚΕΑΑΠ), στο Στρατόπεδο «ΑΝΧΗ (ΠΒ) ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΑΝΔΡΕΑ» στην Αργυρούπολη του Κιλκίς, με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-ΟHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ», της 71 Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας (71 Α/Μ ΤΑΞ) «ΠΟΝΤΟΣ» και της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) «ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ».

Η άσκηση διεξήχθη από τις 11 έως 20 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Πολυεθνικού Σχηματισμού Μάχης HELBROC BG, ο οποίος αποτελεί στρατιωτική δύναμη ταχείας αντίδρασης, για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης. Στην άσκηση συμμετείχαν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η Ρουμανία και η Σερβία.

Σκοπός της άσκησης ήταν η επαύξηση της διαλειτουργικότητας σε εθνικό και πολυεθνικό επίπεδο, μεταξύ του Ελληνικού Στρατηγείου Επιχειρήσεων της ΕΕ (ΕΣΕΕΕ) και του Ελληνικού Στρατηγείου Δυνάμεων της ΕΕ (ΕΣΔΕΕ) στην 71 Α/Μ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ» σε επιχειρήσεις χειρισμού κρίσεων.

Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησαν:

• Ο Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου κ.κ. Βαρθολομαίος.

• O διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Θανάση Δαβάκη, κ. Ευριπίδης Τσακιρίδης.

• Ο Πλοίαρχος Δημήτριος Πατσίκας ΠΝ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

• Ο Σμήναρχος (Ι) Ορέστης Φαλδαμής ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

• Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς κ. Ανδρέας Βεργίδης.

• Ο Αντιδήμαρχος Κιλκίς κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης.

• Εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι των συμμετεχόντων κρατών καθώς και διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι.