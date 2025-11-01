Εντυπωσιακά ρεκόρ από Μπιλανάκου και Σαββίδη σε 25άρα πισίνα

Τρία πανελλήνια ρεκόρ 25άρας πισίνας σε δύο κούρσες κατέρριψε η Νεφέλη Μπιλανάκου, κατά τη διάρκεια του αγώνα επιδόσεων που διεξάγεται στο Χαλάνδρι. Η κολυμβήτρια του Αιγάλεω ΑΟ πέτυχε επίδοση 27.04 στα 50μ. πεταλούδα, η οποία αποτελεί ρεκόρ για την κατηγορία κορασίδων (27.49 είχε η Αννα Βεριγάκη), αλλά και για εκείνη των νεανίδων, καθώς βελτιώνει το 27.09 που είχε κάνει η Γεωργία Δαμασιώτη το 2021. Λίγη ώρα αργότερα, η Μπιλανάκου αγωνίστηκε στα 100μ. ελεύθερο και τερμάτισε σε 55.95, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων της Μάρθας Μάτσα (56.31), που κρατούσε 22 ολόκληρα χρόνια!

Σε αγώνες στην Κατερίνη, ο 14χρονος Μιχάλης Σαββίδης της Αθλητικής Ακαδημίας Αστέρια συνέτριψε τα πανελλήνια ρεκόρ της κατηγορίας παμπαίδων Α΄ σε δύο αγωνίσματα: στα 50μ. ελεύθερο με 23.24 (το προηγούμενο ήταν 24.17 και ανήκε στον Φίλιππο Ζαβιτσάνο) και στα 100μ. ελεύθερο με 51.12, ενάμισι δευτερόλεπτο κάτω από το 52.70 που είχε μέχρι σήμερα ο Στράτος Πατσουρέας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ

ΑΠΕ-ΜΠΕ