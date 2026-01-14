Εντοπίστηκε στην Ομόνοια η Λόρα – Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της 16χρονης

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας. Σύμφωνα με τον Σκάι, ομάδα ανηλίκων είδε το κορίτσι στην Ομόνοια και μάλιστα μίλησαν μαζί της.

Οι ανήλικοι που βρίσκονταν στην περιοχή της Ομόνοιας την αναγνώρισαν και την πλησίασαν. Όταν της έδειξαν την φωτογραφία της και της είπαν πως την ψάχνουν οι γονείς της και η αστυνομία, η 16χρονη έτρεξε γρήγορα μακριά.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των νεαρών, το κορίτσι κρατούσε δύο σακούλες σούπερ μάρκετ στα χέρια της.

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εκτιμούν πως η Λόρα φιλοξενείται σε κάποιο σπίτι στην Αθήνα και οι σακούλες του σούπερ μάρκετ επιβεβαιώνουν αυτό το σενάριο. Με βάση και τα νέα στοιχεία θεωρούν πως είναι πλέον θέμα χρόνου να βρεθεί το κορίτσι, το οποίο φαίνεται να βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας και εκεί εστιάζονται οι έρευνες.

ieidiseis.gr