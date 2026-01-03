Εντοπίστηκε σορός - Εξετάζεται αν είναι ο αγνοούμενος αξιωματικός

Σορός εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στο όρος Μπέλες.

Η σορός βρέθηκε από κτηνοτρόφο της περιοχής, ενώ αστυνομικοί του τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών καθώς και ιατροδικαστής έχουν μεταβεί στο σημείο.

Εξετάζεται, αν ανήκει στον 45χρονο διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου που αγνοείται.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος αποχώρησε από το σπίτι του στα Άνω Πορόια το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου, οδηγώντας αυτοκίνητο που ανήκει στη μητέρα του, χωρίς να έχει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο, τραπεζικές κάρτες ή άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε επίσημα στις 24 Δεκεμβρίου από τη σύζυγό του, ενώ για την υπόθεση έχει εκδοθεί και Silver Alert.