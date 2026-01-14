Εντοπίστηκε κάνναβη και κοκαϊνη σε αποθήκη

Συνελήφθη σήμερα (14 Ιανουαρίου 2026) το πρωί σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ένας ημεδαπός άνδρας, για διακίνηση και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και σε έρευνα που έγινε στην οικία του, βρέθηκαν σε αποθήκη της οικίας και κατασχέθηκαν:

συνολικά 29 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη , συνολικού βάρους 29 κιλών και 219 γραμμαρίων ,

, συνολικού βάρους , 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 493 γραμμαρίων και

και 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Διαβάστε επίσης

Για την υπόθεση έχει αναρτηθεί βιντεοληπτικό υλικό στην επίσημη σελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο facebook, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.facebook.com/reel/1370912997542878

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.