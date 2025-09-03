Εντοπίστηκε καλλιέργεια κάνναβης, σε ποιμνιοστάσιο

Συνελήφθη ημεδαπός, προχθες (01-09-2025) το πρωί σε περιοχή της Βοιωτίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, εντοπίστηκε ο ανωτέρω,σε ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας και σε νομότυπη έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν σε περιφραγμένο χώρο της εν λόγω εγκατάστασης, δεκαπέντε (15) δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1 έως 1,9 μέτρα, μετά πλήρους ριζικού συστήματος, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Διαβάστε επίσης

Την προανάκριση ενήργησε με μεθοδικότητα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ ο συλληφθέντας, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/Παράλληλη έδρα Θηβών.