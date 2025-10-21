Εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 13-10-2025 στην περιοχή του Γαλατσίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., -3- αλλοδαποί, ηλικίας 45, 51 και 72 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου αναφορικά με οικία όπου λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κάνναβης, βραδινές ώρες της 13-10-2025, διενεργήθηκε έλεγχος στην εν λόγω οικία, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας από κοινού με Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., όπου εντοπίστηκαν οι -3- κατηγορούμενοι.

Εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-11- δενδρύλλια κάνναβης και

-256,9- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.