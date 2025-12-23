Εντοπίστηκαν 275 κιλά εκρηκτικής ύλης σε φορτηγάκι – Συνελήθησαν τρία άτομα

Συνελήφθησαν χθες (Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025) στην Κάλυμνο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων, τρείς ημεδαποί ηλικίας -33, -34- και -70- ετών (γυναίκα – άνδρες), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράνομη προμήθεια, μεταφορά και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος σε δύο οχήματα που επέβαιναν οι δράστες όπου σε ένα από αυτά (Ι.Χ. φορτηγό) βρέθηκαν -275- κιλά εκρηκτικής ύλης.

Όπως διακριβώθηκε, λίγο νωρίτερα την ιδία ημέρα ο 34χρονος αφίχθηκε με πλωτό σκάφος στο νησί της Καλύμνου, όπου μετέφερε τις εκρηκτικές ύλες και με τη συνδρομή των συγκατηγορούμενων του τις μεταφόρτωσε στο φορτηγό αυτοκίνητο.

Το σκάφος, το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και τα -275- κιλά εκρηκτικής ύλης κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.