Εντοπίσθηκε και εκριζώθηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης στην Κύθνο - BINTEO

Στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού και στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας κάνναβης, έπειτα από αξιολόγηση στοιχείων εντοπίσθηκε την Τέταρτη (20 Αυγούστου 2025) φυτεία κάνναβης σε δυσπρόσιτο υπαίθριο χώρο στην Κύθνο.

Όπως διακριβώθηκε η φυτεία αποτελούνταν από -56- δενδρύλλια ύψους έως 2,2 μέτρων και ήταν ανεπτυγμένη σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός ρεματιάς.

Κατά τη διάρκεια επιτήρησης της περιοχής προσέγγισαν τη φυτεία και προέβησαν σε καλλιεργητικές εργασίες δύο άτομα, τα οποία αντιλαμβανόμενα τον επικείμενο έλεγχο τράπηκαν σε φυγή.

Ακολούθησε εκρίζωση και κατάσχεση των δενδρυλλίων, καθώς και του καλλιεργητικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούσαν οι δράστες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται για την πλήρη ταυτοποίηση των στοιχείων των δραστών.