Εντοπίσθηκε «καβάτζα» ναρκωτικών σε κατοικία 26χρονου

Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 στη Θήρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, συνελήφθη 26χρονος ημεδαπός έπειτα από έκδοση εντάλματος σύλληψης για την εμπλοκή του στην υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που εξιχνιάστηκε την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025.

Επιπλέον, σε βάρος του 26χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για εξύβριση, απείθεια και βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων, γιατί κατά τον εντοπισμό του επιτέθηκε στους αστυνομικούς προκειμένου να αποφύγει την προσαγωγή.

Στο πλαίσιο περαιτέρω διερεύνησης και αξιολόγησης στοιχείων που προέκυψαν, προχθες (28 Αυγούστου 2025) το μεσημέρι προσδιορίστηκε η κατοικία του δράστη όπου πραγματοποιήθηκε έρευνα και βρέθηκαν – κατασχέθηκαν:

-6,5- γραμμάρια κοκαΐνης

-147- γραμμάρια άγνωστης σύστασης ουσίας πρόσμιξης

-610- ευρώ

Ζυγαριά ακριβείας

Χειρόγραφες σημειώσεις αγοροπωλησιών

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.