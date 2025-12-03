Εντοπίσθηκε «καβάτζα» ναρκωτικών σε αποθήκη αλλοδαπού στη Ν. Ιωνία

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 1-12-2025, από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών 54χρονος αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας αναφορικά με άτομο που διακινεί ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Όπως διαπιστώθηκε χρησιμοποιούσε την αποθήκη της οικίας του ως καβάτζα, όπου μετά από έρευνα στο εσωτερικό της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-908,36- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης «πάστα»,

-1- κιλό και -137- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.