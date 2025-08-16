Εντοπισμός και διάσωση 56 αλλοδαπών και σύλληψη του διακινητή τους νότια της Θήρας

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές του Ηρακλείου και της Θήρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ύπαρξη ενός ιστιοφόρου (Ι/Φ) σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 20 ν.μ. νότια της Θήρας.

Στο σημείο μετέβησαν τρία Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και το δεξαμενόπλοιο (Δ/Ξ) “KRITI VIGOR” σημαίας Marshall Islands προς παροχή συνδρομής. Ένα ΠΛΣ, με τη συνδρομή του Δ/Ξ, περισυνέλεξε τους 56 αλλοδαπούς (39 άνδρες, 5 γυναίκες και 12 ανήλικους) και τους μετέφερε στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Διαβάστε επίσης

Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με δήλωση των αλλοδαπών, εκκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες την 13.08.2025 από την περιοχή Μαρμαρίς της Τουρκίας με προορισμό την Ιταλία, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους τα χρηματικά ποσά των 9.000 έως 10.000 δολαρίων Η.Π.Α. και 8.000 ευρώ.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ένας 35χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Γεωργίας) εκ των ανωτέρω, συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση” και του άρθρου 306 Π.Κ. “Έκθεση”, καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής τους.

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου.