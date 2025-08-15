Εντοπισμός 73 αλλοδαπών και σύλληψη του διακινητή τους στο Ηράκλειο

Τις πρωινές ώρες χτες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Καλών Λιμένων εντόπισαν 73 αλλοδαπούς (60 άντρες και 13 ανήλικοι) στην παραλία ¨ΛΕΝΤΑ¨ του Δήμου Γόρτυνας.

Σύμφωνα με δήλωση των αλλοδαπών, εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 12.08.2025 από τις ακτές του Τομπρούκ της Λιβύης για την Ελλάδα, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 200.000 γκίνε Αιγύπτου.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ένας 18χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) εκ των ανωτέρω, αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής τους και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση” και του άρθρου 306 Π.Κ. “Έκθεση”.

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου, ενώ η λέμβος μεταφοράς των αλλοδαπών καταστράφηκε.