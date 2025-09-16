Εντοπισμός 32 αλλοδαπών και σύλληψη του διακινητή τους στο Ηράκλειο Κρήτης

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Καλών Λιμένων για την ύπαρξη αλλοδαπών σε βραχώδη παραλία, πλησίον του οικισμού Αγίου Ιωάννη Δήμου Γόρτυνας.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής του Ηρακλείου και του Α.Τ. Πύργου, όπου εντόπισαν τριάντα δύο (32) αλλοδαπούς (20 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 ανήλικοι). Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τη συνοδεία Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και στελεχών της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με δήλωσή τους, οι αλλοδαποί απέπλευσαν από την περιοχή του Τομπρούκ της Λιβύης τις βραδινές ώρες την 13-09-2025 και είχαν καταβάλει το ποσό των 4.000 Δηναρίων Λιβύης και 150.000 γκινέ Αιγύπτου έκαστος, για την μεταφορά τους στην Ελλάδα. Από τη Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 31χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν), για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων. Η λέμβος μεταφοράς των αλλοδαπών, καταστράφηκε.