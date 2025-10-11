Εντοπισμός 31 αλλοδαπών στη Χίο

Τις βραδινές ώρες χθες, εντοπίστηκε από ένα μη επανδρωμένο σκάφος (drone) της ΕΛ.ΑΣ. ένα ύποπτο ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ακτές της Χίου.

Στο σημείο μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το οποίο εντόπισε ένα Τ/Χ χωρίς επιβαίνοντες, να έχει προσαράξει στη βραχώδη περιοχή “ΘΟΛΟΣ”.

Ακολούθησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Χίου με τη συνδρομή προσωπικού του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν συνολικά τριάντα ένας αλλοδαποί (23 άντρες, 6 γυναίκες και 2 ανήλικοι).

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με όχημα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου στο Κέντρο Καταγραφής και Ταυτοποίησης (ΒΙΑΛ).

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το Τ/Χ σκάφος.