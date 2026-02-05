Εντοπισμός 30 αλλοδαπών και σύλληψη των 2 διακινητών τους στη Ρόδο

Τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ρόδου για την ύπαρξη ενός ύποπτου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή Στεγνών της Ρόδου.

Αμέσως, στην περιοχή μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το οποίο εντόπισε ένα ταχύπλοο σκάφος (Τ/Χ) να αποβιβάζει αλλοδαπούς στην παραλία και στη συνέχεια να επιχειρεί να διαφύγει προς τα τουρκικά παράλια.

Οι χειριστές του Τ/Χ δεν ανταποκρίθηκαν στις υποδείξεις των μελών του πληρώματος του ΠΛΣ για διενέργεια ελέγχου και αντιθέτως κατεύθυναν το Τ/Χ σε βραχώδες σημείο της παραλίας των Στεγνών, όπου αποβιβάστηκαν στην ξηρά.

Ακολούθως, στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο αλλοδαπούς άνδρες (υπηκόους Τουρκίας), ηλικίας 29 και 41 ετών, για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 "Διευκόλυνση", καθώς αναγνωρίστηκαν από τους υπολοίπους ως οι διακινητές τους.

Παράλληλα, κατόπιν ερευνών στην ευρύτερη περιοχή από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκαν συνολικά τριάντα (30) αλλοδαποί (13 άνδρες, 8 γυναίκες και 9 ανήλικοι).

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το ταχύπλοο σκάφος.