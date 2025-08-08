Εντοπισμός 26 αλλοδαπών και σύλληψη του διακινητή τους μετά από καταδίωξη

Τις πρώτες πρωινές ώρες την 06.08.2025, ένα Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΠΛΣ), το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας να κινείται με μεγάλη ταχύτητα με πορεία τις νότιες ακτές της Λέσβου.

Το πλήρωμα του ΠΠΛΣ προσπάθησε να ακινητοποιήσει το Τ/Χ με τη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, με αρνητικά αποτελέσματα.

Διαβάστε επίσης

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο χειριστής του ταχύπλοου εκτελούσε επικίνδυνους ελιγμούς και στη συνέχεια προσγειάλωσε το Τ/Χ στην ακτή στην περιοχή του ¨Πλωμαρίου¨ Λέσβου, αποβιβάζοντας μεγάλο αριθμό αλλοδαπών.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν στην ευρύτερη χερσαία περιοχή του ¨Πλωμαρίου¨ είκοσι έξι (26) άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο ΚΥΤ Καρά Τεπέ ¨ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ¨.

Τις απογευματινές ώρες την 06.08.2025, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών εντοπίστηκε ένας 22χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Τουρκίας) στον επιβατηγό λιμένα Μυτιλήνης, ο οποίος επρόκειτο να επιβιβαστεί σε επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο με προορισμό τους λιμένες Χίου-Πειραιά.

Ο 22χρονος είχε αποβιβάσει τους 26 αλλοδαπούς και συνελήφθη ως ο διακινητής τους. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το ταχύπλοο σκάφος και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.