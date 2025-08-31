Εντοπισμός 132 αλλοδαπών στη Γαύδο

Τις πρωινές ώρες χθες, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου ενημερώθηκαν για την ύπαρξη μιας λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.

Αμέσως στην περιοχή μετέβη ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX, όπου εντόπισε μια πνευστή λέμβο με εξήντα επτά (67) αλλοδαπούς επιβαίνοντες (66 άνδρες και 1 ανήλικος). Με τη συνοδεία του σκάφους FRONTEX, oι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβέ.

Διαβάστε επίσης

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν σε σκάφος της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας, από όπου οδηγήθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το μέσο μεταφοράς των αλλοδαπών.

*****

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν εξήντα πέντε (65) αλλοδαπούς (όλοι άνδρες), πλησίον της παραλίας ¨ΤΡΥΠΗΤΗ¨ της Γαύδου.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με όχημα του Δήμου στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν σε σκάφος της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας, από όπου οδηγήθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.