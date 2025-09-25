Έντονη ανησυχία στις τάξεις των Αστυνομικών, λόγω της εξαγγελίας για παρουσία μόνιμης δύναμης στελεχών που θα περιπολεί εντός των καταυλισμών

Επιστολή 10 μελών ΔΣ ΠΟΑΣΥ για το ζήτημα των προαναγγελθέντων προσλήψεων ΡΟΜΑ στην ΕΛ.ΑΣ.



Αθήνα 25/09/2025



Προς: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ

κ. ΝΤΑΒΟΥΡΑ Αθανάσιο



Κοιν.: Πρόεδρο Ε.Γ. ΠΟΑΣΥ

κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο



Ύστερα από τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για παρουσία μόνιμης δύναμης αστυνομικών που θα περιπολεί εντός των καταυλισμών των ΡΟΜΑ, αλλά και για πρόσληψη ΡΟΜΑ αστυνομικών, έντονη ανησυχία και δυσφορία κυριαρχεί στις τάξεις των αστυνομικών υπαλλήλων.

Προς τούτο, παρακαλούμε όπως στο αμέσως προσεχές Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ το οποίο θα λάβει χώρα την προσεχή Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, συμπεριληφθούν τα προαναφερόμενα ως θέματα συζήτησης.

Επιπρόσθετα, παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε από το Προεδρείο για το αν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση από την Ηγεσία και για τα δύο προαναφερθέντα ζητήματα, καθώς και σε ποιες ενέργειες προβεί το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας ούτως ώστε να προασπίσει τα συμφέροντα των μελών μας.

Κλείνοντας, φρονούμε ότι το πολυσύνθετο αυτό κοινωνικό ζήτημα το οποίο είναι πανελλαδικής εμβέλειας, δεν μπορεί για πολλοστή φορά λόγω της ανεπάρκειας όλου του κρατικού μηχανισμού, να καταστεί και πάλι αστυνομικό ζήτημα, όπως τόσες και τόσες φορές στο παρελθόν.



Τα μέλη του ΔΣ :

Πάκος Δημοσθένης

Τσαϊρίδης Θεόδωρος

Χύτας Κωνσταντίνος

Παδιώτης Δημήτριος

Μουρατίδης Ιωάννης

Τουφάκης Χρήστος

Αγγελόπουλος Γεώργιος

Ζαχοπούλου Μαρία

Καρδιασμένος Μιχάλης

Βαγενά Σοφία