Ένταση στα Εξάρχεια

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στα Εξάρχεια μετά την πορεία στο κέντρο της Αθήνας για τον αναρχικό Κυριάκο Ξυμητήρη.

Η πορεία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας από αναρχικές συλλογικότητες και αλληλέγγυους, στη μνήμη του 26χρονου Κυριάκου Ξυμητήρη και ενάντια στις διώξεις και τις προφυλακίσεις που ακολούθησαν την έκρηξη στους Αμπελόκηπους τον Οκτώβριο του 2024.

Οι διαδηλωτές ζητούν την άμεση απελευθέρωση των τριών κατηγορουμένων που τελούν προφυλακισμένοι.

