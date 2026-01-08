Ένταση σε μπλόκο, όταν οι αγρότες εντόπισαν αστυνομικό με πολιτικά [ΒΙΝΤΕΟ]

Άναψαν τα αίματα το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) στο διευρυμένο μπλόκο των αγροτών στον κόμβο του Μπράλου, όταν αγρότες από την Καρδίτσα εντόπισαν «μυστικό» αστυνομικό ανάμεσά τους, ο οποίος όπως υποστήριξαν έβγαζε φωτογραφίες τις πινακίδες των τρακτέρ και των οχημάτων που ήταν σταθμευμένα στην εθνική οδό.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με το LamiaReport οι αγρότες κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του και τον στρίμωξαν με πολλά «Γαλλικά», ενώ του ζήτησαν να σβήσει το υλικό από το κινητό του.

Με την παρέμβαση των πιο ψύχραιμων αγροτών, αλλά και των αστυνομικών της Φθιώτιδας που ήταν στο σημείο, το επεισόδιο έληξε ευτυχώς γρήγορα, ωστόσο η ένταση που δημιουργήθηκε ήταν αρκετά μεγάλη.

Δείτε το βίντεο του LamiaReport που για ευνόητους λόγους είναι επεξεργασμένο:

Πηγή: lamiareport.gr