Ένστολοι πραγματοποίησαν σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ]

Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης πραγματοποίησε σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2025, παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, με αφορμή τις απαράδεκτες και επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στις εγκαταστάσεις της Αγυιάς Χανίων. Οι καθημερινές εντάσεις που σημειώνονται εκεί, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια τόσο των κρατουμένων όσο και των στελεχών του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Είναι αδιανόητο τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής όπου αποτελούν τους θεματοφύλακες της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, να έχουν επιδείξει αυταπάρνηση και επαγγελματισμό, πραγματοποιώντας περισσότερες από 350 διασώσεις και να έχουν διαχειριστή με ασφάλεια περίπου 19.000 μετανάστες από τη στιγμή που άνοιξε ο νέος θαλάσσιος διάδρομος από τις βόρειες ακτές της Αφρικής προς τη Γαύδο και την Κρήτη, και την ίδια ώρα να έρχονται αντιμέτωποι με τραγικές και επικίνδυνες καταστάσεις στις εγκαταστάσεις της Αγυιάς.

Κοινή διαπίστωση αποτελεί ότι είναι θέμα χρόνου να θρηνήσουμε θύματα εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα καλούμε την Πολιτεία να εγκαταλείψει τον στρουθοκαμηλισμό και να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της, δίνοντας άμεσες και ουσιαστικές λύσεις πριν να είναι πολύ αργά.

Ως Ένωση, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το προσωπικό που, παρά τις αντίξοες συνθήκες, έδωσε δυναμικό παρών με ενότητα και αποφασιστικότητα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα: η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμες.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε επίσης στον Πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης κ. Γεώργιο Σφακιανάκη, καθώς και στον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Χανίων κ. Στυλιανό Σεληνιωτάκη, για την παρουσία και τη στήριξή τους στον κοινό μας αγώνα.

Ο Πρόεδρος

Κατσικανδαρσής Βασίλειος

Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντινίδης Βασίλειος