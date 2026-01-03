PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Λιμενικό

Ένστολοι ετοιμάζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας

κρισεισ λιμενικου
19:34 | 03/01/2026

Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Συλλόγου Απόστρατων Λιμενικού Σώματος Κρήτης και Δωδεκανήσων, με θέμα την οργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας την ερχόμενη Δευτέρα 5-1-2026.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κάτω από το κτίριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, με βασικό αίτημα τη διασφάλιση της αυτονομίας του Μετοχικού Ταμείου του Ναυτικού.

Διαβάστε επίσης

Η διαμαρτυρία θα γίνει από κοινού με την Ένωση Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης.

Πηγή:  cretalive.gr 

Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis