Ένστολοι ετοιμάζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Συλλόγου Απόστρατων Λιμενικού Σώματος Κρήτης και Δωδεκανήσων, με θέμα την οργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας την ερχόμενη Δευτέρα 5-1-2026.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κάτω από το κτίριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, με βασικό αίτημα τη διασφάλιση της αυτονομίας του Μετοχικού Ταμείου του Ναυτικού.

Διαβάστε επίσης

Η διαμαρτυρία θα γίνει από κοινού με την Ένωση Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης.

Πηγή: cretalive.gr