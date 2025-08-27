Ένωση Ροδόπης: Καλεί σε συμμετοχή στην ένστολη πανελλαδική διαμαρτυρία στον Λευκό Πύργο

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η Ομοσπονδία μας αποφάσισε μαζί με όλες τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας

και των Ενόπλων Δυνάμεων να δώσουμε δυναμικό «ΠΑΡΩΝ»

στην ‘Ενστολη Πανελλαδική Διαμαρτυρία

την Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:00’ στον Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκης,

ενόψει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ. .

Εν ενεργεία και εν αποστρατεία

Αστυνομικοί, Πυροσβέστες, Λιμενικοί και Στρατιωτικοί

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

-Αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, χωρίς ελλείψεις σε προσωπικό

και εξοπλισμό, που δυσχεραίνουν το έργο μας, μας εκθέτουν σε κινδύνους

και αυξάνουν τη θνησιμότητα.

-Δίκαιες και όχι μίζερες αμοιβές.

-Ουσιαστική μέριμνα, σεβασμό και αναγνώριση του έργου μας ,για να σταματήσει

η απαξίωση και η αποστροφή των νέων προς το λειτούργημά μας.

-Συμμόρφωση της Κυβέρνησης με τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Κανείς δεν δικαιούται να μείνει σιωπηλός

και να δηλώνει απών από την ώρα της μάχης!!!

Η ‘Ενωσή μας, ανταποκρινόμενη στο αγωνιστικό κάλεσμα της Ομοσπονδίας μας,

καλεί όλα τα μέλη να συμμετέχουν δυναμικά στην κινητοποίηση.

ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΣ ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΧΡΙ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 04/09/2025.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.