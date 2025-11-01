Ένωση Ν/Α: Συγχαρητήρια στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής, για την άμεση και αποτελεσματική δράση του που οδήγησε στη σύλληψη 72χρονου άνδρα, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα του ως γυμναστής ασέλγησε σε βάρος ανήλικης 17 ετών.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λαύριο Αττικής, κατόπιν εντάλματος του αρμόδιου Εισαγγελέα, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τον επαγγελματισμό, την ευαισθησία και την αποφασιστικότητα των στελεχών της υπηρεσίας στην προστασία των ανηλίκων και στην προάσπιση του κοινωνικού συνόλου.

Η επιτυχία αυτή ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς για την αφοσίωση και το ήθος που επιδεικνύουν καθημερινά στο καθήκον τους.