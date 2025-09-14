Ένωση Ν/Α: Πραγματοποιήθηκε για 9η συνεχόμενη χρονιά η διανομή σχολικών τσαντών στα παιδιά των μελών μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Λευκάδιος Χερν Ελληνοϊρλανδός, συγγραφέας (1850-1904), είχε πει: «Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ξέρει τι σημαίνει ζωή, δεν μπορεί να ξέρει τι σημαίνει κόσμος, τι σημαίνει οτιδήποτε, ώσπου ν’ αποκτήσει ένα παιδί και να τ’ αγαπάει».

Για ένατη (9η) συνεχόμενη χρονιά, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής στέκεται δίπλα στα παιδιά των μελών της, τα οποία ξεκινούν τη συναρπαστική τους διαδρομή στο Δημοτικό σχολείο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μοιράστηκαν δωρεάν σχολικές τσάντες, έτοιμες να γεμίσουν με γνώσεις και εμπειρίες που θα γίνουν θεμέλιο για το μέλλον των μικρών μαθητών.

Η χαρά και τα χαμόγελα των παιδιών, κατά την παραλαβή των τσαντών, μας γέμισαν και εμάς αισιοδοξία και περηφάνια, καθώς νιώσαμε ότι καταφέραμε να προσφέρουμε κάτι ουσιαστικό.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης, Ηλίας Βρέντας και το Διοικητικό Συμβούλιο, εκφράζουν τις πιο θερμές ευχαριστίες προς την εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» και τον διαχειριστή της, εφοπλιστή κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, για την πολύτιμη στήριξή τους, καθώς και προς τον κ. Γεώργιο Παγώνη, Διευθυντή του Τμήματος Χορηγιών της εταιρείας, για την άψογη συνεργασία και τη σταθερή συμβολή του στο έργο μας.

Η Ένωσή μας συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους, ενώ ευχόμαστε από καρδιάς στους μικρούς μας φίλους καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία και πολλές επιτυχίες!

Μαζί, στο πρώτο βήμα των παιδιών μας…

Υπενθυμίζεται ότι όσοι συνάδελφοι-μέλη δεν έχουν ακόμη παραλάβει τις σχολικές τσάντες για τα παιδιά τους που ξεκινούν φέτος την Α΄ Δημοτικού, μπορούν να επισκεφθούν τα γραφεία της Ένωσης (Βορείου Ηπείρου 50, Άνω Γλυφάδα, 1ος όροφος), καθημερινά 10:00–14:30, για την παραλαβή τους.