Ένωση Ν/Α: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ενημερωτική Ημερίδα για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ H

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής πραγματοποίησε με επιτυχία την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 την προγραμματισμένη Ενημερωτική Ημερίδα στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, με θέμα τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τους συναδέλφους μας.

Η ημερίδα ξεκίνησε με τον χαιρετισμό και την τοποθέτηση του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) κ. Γρηγόρη Γερακαράκου, ο οποίος αναφέρθηκε στα ζητήματα της επικαιρότητας, στα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και τόνισε τη μαζική συμμετοχή των συνδικαλιστικών φορέων στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου δόθηκε ισχυρό μήνυμα προς την Πολιτική Ηγεσία.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Νικόλαος Λαυράνος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος και Πρόεδρος της ΕΥΠΣΠ Αττικής, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και αναφέρθηκε στους κοινούς αγώνες όλων των Ομοσπονδιών για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας.

Κεντρικός εισηγητής της ημερίδας ήταν ο κ. Χρήστος Χαρδαλιάς, Εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στον ΕΦΚΑ, μέλος του Δ.Σ. του ΤΑΠΑΣΑ και εισηγητής της Δ΄ Διεύθυνσης Συντάξεων στον ΕΦΚΑ, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά όλα τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ, καθώς και στις παροχές του ΤΑΠΑΣΑ. Ο κ. Χαρδαλιάς απάντησε διεξοδικά σε κάθε ερώτηση και απορία των συναδέλφων, προσφέροντας πολύτιμη ενημέρωση για το παρόν και το μέλλον μας.

Η μεγάλη συμμετοχή και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε επιβεβαίωσαν την ανάγκη για τέτοιες πρωτοβουλίες. Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε συνάδελφο, με δράσεις που ενισχύουν την ενημέρωση και την αλληλεγγύη.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συναδέλφους που παρευρέθηκαν και συμμετείχαν ενεργά με τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις τους, συμβάλλοντας στην επιτυχία της εκδήλωσης.