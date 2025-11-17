Ένωση Ν/Α: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ακόμη ένα σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία διήμερο δωρεάν σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Η εκπαίδευση έλαβε χώρα στα γραφεία της Ένωσής μας στη Γλυφάδα (Βορείου Ηπείρου 50, 1ος όροφος), κατά τις ώρες 13:00–19:00.

Η εκπαίδευση αυτή αποτέλεσε μια ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία της Ένωσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους συναδέλφους να ενισχύσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους πάνω στις πρώτες βοήθειες. Η γνώση αυτή δεν είναι απλώς χρήσιμη, είναι απαραίτητη. Σε μια υπηρεσία όπου κάθε δευτερόλεπτο μετράει, η ικανότητα άμεσης και σωστής αντίδρασης μπορεί να καθορίσει την έκβαση ενός περιστατικού. Ο αστυνομικός, ως πρώτος συχνά στο σημείο ενός συμβάντος, καλείται να προσφέρει προνοσοκομειακή φροντίδα τόσο σε πολίτες όσο και σε συναδέλφους, ανταποκρινόμενος στον ανθρωπιστικό πυρήνα του λειτουργήματος που επιτελεί.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε καίριες πρακτικές δεξιότητες, όπως Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), αντιμετώπιση αιμορραγιών και πνιγμονής, περιποίηση τραυμάτων, χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, καθώς και διαχείριση ατόμου που έχει απωλέσει τις αισθήσεις του. Η θεωρητική κατάρτιση συνδυάστηκε με πρακτική άσκηση, ώστε οι συνάδελφοι να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και ετοιμότητα σε πραγματικές συνθήκες. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, στους συμμετέχοντες απονεμήθηκε πιστοποιητικό παρακολούθησης από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Η Ένωσή μας παραμένει διαχρονικά αφοσιωμένη στη στήριξη και την ενδυνάμωση του προσωπικού της. Η μεγάλη συμμετοχή και το αυξημένο ενδιαφέρον των συναδέλφων αποδεικνύουν την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση, καθώς και τη σημασία του να διατηρούμε τις γνώσεις πρώτων βοηθειών πάντα επίκαιρες. Ήδη βρίσκεται σε διαδικασία προγραμματισμού το επόμενο πιστοποιημένο σεμινάριο, ώστε ακόμη περισσότεροι συνάδελφοι να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή την πολύτιμη εκπαίδευση.

Ως Ένωση συνεχίζουμε σταθερά να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν το αίσθημα καθήκοντος, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, υπηρετώντας με συνέπεια το προσωπικό μας και την κοινωνία που μας εμπιστεύεται.