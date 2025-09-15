Ένωση Ν/Α: Καίριο χτύπημα κατά της εγκληματικότητας από τους συναδέλφους του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής και Κρωπίας

Την Τετάρτη 10/9/2025, οι συνάδελφοι του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής και Κρωπίας, κατόπιν έρευνας που πραγματοποίησαν εντόπισαν πολλά κλεμμένα οχήματα και εργαλεία παραποίησης στοιχείων οχημάτων, εντός κατοικιών σε Μαρκόπουλο και Κερατέα.

Ειδικότερα, οι συνάδελφοί μας -αξιοποιώντας το πληροφοριακό τους δίκτυο- ενημερώθηκαν για τη δράση ημεδαπών και αλλοδαπών ατόμων οι οποίοι προέβαιναν επανειλημμένα σε κλοπές οχημάτων, στα οποία εν συνεχεία παραποιούσαν τα στοιχεία κυκλοφορίας τους και τα επαναπροωθούσαν στην αγορά προς πώληση, καθιστώντας την όλη διαδικασία νομιμοφανή.

Κατόπιν αυτού, οι δράστες τέθηκαν σε διακριτική παρακολούθηση και σε συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους στο Μαρκόπουλο, βρέθηκαν εντός της οχήματα, πινακίδες, εργαλεία παραποίησης στοιχείων κυκλοφορίας, όπλα και χρήματα.

Όλα τα ανωτέρω πειστήρια κατασχέθηκαν και οι δράστες, κατόπιν καταδίωξής τους -καθώς προσπάθησαν να διαφύγουν- συνελήφθησαν επί τόπου από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής και Κρωπίας.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Στους Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής και Κρωπίας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, καθώς επέδειξαν ζήλο, αυταπάρνηση και επαγγελματισμό, επιτυγχάνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα, δίνοντας ένα καίριο χτύπημα στο κατά της εγκληματικότητας.