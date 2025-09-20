Ένωση Ν/Α: Εξιχνιάστηκε σπείρα διαρρηκτών οχημάτων στη Ν/Α Αττική από τους συναδέλφους του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής, ύστερα από συντονισμένη και μεθοδική επιχείρηση, η οποία οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο δραστών –ενός ημεδαπού και ενός αλλοδαπού– που είχαν προβεί σε σειρά παράνομων ενεργειών στην περιοχή του Σουνίου και της παραλιακής ζώνης.

Η έγκαιρη κινητοποίηση και η αποφασιστικότητα των Αστυνομικών της Υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την προσεκτική παρακολούθηση και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, συνέβαλαν καθοριστικά στην εξιχνίαση πολλών περιπτώσεων διάρρηξης οχημάτων και κλοπών. Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, υπευθυνότητας και αφοσίωσης του προσωπικού που υπηρετεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και ο ένας εκ των δύο, ήδη προφυλακίστηκε.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται και να προβάλλονται τέτοιες επιτυχίες, οι οποίες όχι μόνο προστατεύουν την περιουσία και την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα στέλνουν και ένα σαφές μήνυμα: η παρανομία δεν μένει ατιμώρητη.

Συγχαίρουμε θερμά το προσωπικό του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής για τη σημαντική αυτή επιτυχία και ευχόμαστε καλή συνέχεια στο δύσκολο και απαιτητικό έργο τους.