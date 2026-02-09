Ένωση Ν/Α: Επιμνημόσυνη δέηση στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για τους πεσόντες εν ώρα καθήκοντος συναδέλφους μας

Το Α΄ Ψυχοσάββατο κάθε έτους αποτελεί ημέρα βαθιάς μνήμης και τιμής για τους Αστυνομικούς που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, υπηρετώντας με αυταπάρνηση την κοινωνία και την αποστολή τους.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής θα τελέσει το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων συναδέλφων μας το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00, στο Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών, στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών (Κτίριο 10), έξωθεν του Ιερού Ναού Αγίων Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδας και Αγάπης.

Το μνημόσυνο θα τελέσει ο Πάτερ Παναγιώτης Ευσταθίου.

Με σεβασμό και συγκίνηση στεκόμαστε στη μνήμη εκείνων που δεν επέστρεψαν ποτέ από το καθήκον τους, αλλά άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα τιμής, προσφοράς και θυσίας. Η παρουσία όλων μας αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής και υπόσχεση πως η προσφορά τους δεν ξεχνιέται.

Καλούνται οι συνάδελφοι, οι οικογένειες και όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη των πεσόντων, να παρευρεθούν στην επιμνημόσυνη αυτή δέηση, κρατώντας ζωντανή την ευγνωμοσύνη και τη μνήμη μας.

Αιωνία τους η μνήμη.