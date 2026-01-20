Ένωση Ν/Α: Δωρεάν αποκριάτικος χορός για τα παιδιά των συναδέλφων – μελών μας

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής:

Με ιδιαίτερη χαρά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής διοργανώνει και φέτος ΔΩΡΕΑΝ αποκριάτικο χορό για τα παιδιά των συναδέλφων – μελών της.

Τα παιδικά χαμόγελα αποτελούν για όλους μας πηγή αισιοδοξίας και δύναμης. Μέσα από τη φαντασία, το παιχνίδι και τη διασκέδαση, τα παιδιά μάς θυμίζουν τι έχει πραγματικά αξία. Καθήκον μας είναι να τους προσφέρουμε στιγμές ξεγνοιασιάς, χαράς και δημιουργικής ψυχαγωγίας.

Στο πλαίσιο αυτό, σας προσκαλούμε την Κυριακή 08 /02/2026 και ώρα 11:00, στο «VOG CLUB Athens», Λεωφόρος Ποσειδώνος αρ. 35, Άλιμος (πρώην «FRANGELICO»).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει πλούσια αποκριάτικη ψυχαγωγία με κλόουν, ξυλοπόδαρο, Face Painting και θέατρο σκιών με την παράσταση «Ο Καραγκιόζης Σούπερ Ήρωας», προσφέροντας άφθονο γέλιο και όμορφες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους.

Για τους μικρούς μας φίλους θα υπάρχει μπουφές με λιχουδιές, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης θα λάβουν και αναμνηστικό δώρο.

Οι προσκλήσεις θα διατίθενται από τα γραφεία της Ένωσής μας (πρωινές ώρες), Βορείου Ηπείρου αρ. 50, Γλυφάδα (1ος όροφος), τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-9620840.