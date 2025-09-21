Ένωση Ν/Α: Διεξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας

Η Ένωσή μας καλεί τα μέλη της να λάβουν μέρος στην αιμοδοσία που διοργανώνει την Τετάρτη 08/10/2025 κατά τις ώρες 09:00΄ έως 15:00΄, στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών (κτίριο 10, 2ος όροφος αίθουσα συγκεντρώσεων Δ.Α.Α.Α).

Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1005/16/1013162 Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, χορηγούνται τέσσερις (4) ημέρες αιμοδοτικής άδειας για τους συναδέλφους που δίνουν εθελοντικά αίμα για τις τράπεζες αίματος των Πρωτοβαθμίων Συνδικαλιστικών Ενώσεων.

Η προσφορά σε αίμα, είναι προσφορά ζωής για τον συνάνθρωπο.