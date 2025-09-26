Ένωση Ν/Α: «Άμεση ενίσχυση των Τμημάτων Τάξης της Νοτιοανατολικής Αττικής»

ΠΡΟΣ:

α) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

β) Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής

Υποστράτηγο κ. Αθανάσιο ΚΑΜΠΡΑ (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Θέμα: «Άμεση ενίσχυση των Τμημάτων Τάξης της Νοτιοανατολικής Αττικής».

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ και κ. Γενικέ.

Ως Ένωση επανειλημμένα έχουμε επισημάνει την ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό των Τμημάτων Τάξης της Νοτιοανατολικής Αττικής, ώστε η Παρούσα Δύναμη να ανταποκρίνεται της Οργανικής.

Όσον αφορά τα Τμήματα Τάξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, τη δεδομένη στιγμή, το υφιστάμενο Αστυνομικό προσωπικό δεν επαρκεί προκειμένου να καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες, στις οποίες καθημερινά καλούνται να ανταπεξέλθουν οι συνάδελφοί μας.

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός πως τα Τμήματα Τάξης της Νοτιοανατολικής Αττικής, όχι μόνο δεν έχουν ενισχυθεί με επαρκές ανθρώπινο δυναμικό, αντιθέτως συνεχίζεται αδιάλειπτα η διάθεση του υπάρχοντος προσωπικού σε άλλες Υπηρεσίες, με αποκορύφωμα τα τελευταία έτη όπου επί μονίμου βάσεως ενισχύουν έτερες Διευθύνσεις.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Αστυνομικοί των Τμημάτων Τάξης, αποτελούν «ενεργό κύτταρο» της κοινωνίας όπου καθημερινά απασχολούνται σε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων και κυρίως με την πάταξη της εγκληματικότητας, εμπεδώνοντας παράλληλα το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες.

Σήμερα, τα Τμήματα Τάξης της Νοτιοανατολικής Αττικής, έχουν φτάσει στα όριά τους. Υποστελεχωμένα καλούνται να ανταπεξέλθουν στις ελαστικές και ανερχόμενα ανελαστικές υποχρεώσεις τους σε ποσοστό ανθρώπινου δυναμικού το οποίο αγγίζει, σε πολλές περιπτώσεις μετά βίας, το 40% της Οργανικής τους Δύναμης.

Αξίζει να επισημανθεί πως οι Υπηρεσίες της Ν/Α Αττικής δεν αποτελούν τυχαία τις πλέον υποστελεχωμένες εκ των Υπηρεσιών της Αττικής. Λόγω της γεωγραφικής θέσης πολλών εκ των Υπηρεσιών οι οποίες βρίσκονται μακριά από την Αθήνα, η Ν/Α δεν επιλέγεται από τους συναδέλφους μας, φοβούμενοι την απομόνωση και τις μεγάλες αποστάσεις από το κέντρο.

Επιπροσθέτως, αξίζει να επισημανθεί πως οι περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια αυξημένη οικιστική ανάπτυξη και πληθυσμιακή αύξηση. Κάτι που δεν διαφαίνεται να σταματά, αντιθέτως εντείνεται με τα έργα που πραγματοποιούνται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Σε συνδυασμό με την ύπαρξη του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και δύο (2) μεγάλων λιμανιών -της Ραφήνας και του Λαυρίου- καθιστούν τις περιοχές αυτές κόμβο μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα με τα ανωτέρω, όλο το παραλιακό τόξο στο οποίο εκτείνεται η Νοτιοανατολική Αττική καθώς και τα Μεσόγεια Αττικής αποτελούν πόλο έλξης τουριστών όλο το χρόνο, ενώ τα καταστήματα εστίασης και τα νυχτερινά κέντρα «ανθίζουν» λόγω του φυσικού κάλους της περιοχής.

Οι συνάδελφοί μας έχουν να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα, την μικροεγκληματικότητα, παραβατικές συμπεριφορές συνανθρώπων μας, συμμορίες και πολλά άλλα σε καθημερινή βάση.

Όλα τα ανωτέρω υποδηλώνουν ξεκάθαρα πως η ανάγκη ενίσχυσης των Τμημάτων Τάξης της Νοτιοανατολικής, με όσο το δυνατόν περισσότερο προσωπικό, είναι πέραν το δέοντος αναγκαία, καθίσταται επιβεβλημένη.

Οι Δήμοι της Ν/Α Αττικής, αποτελούν πόλο έλξης δεκάδων τουριστών από όλο τον κόσμο καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Όπως προαναφέραμε η οικιστική ανάπτυξη των περιοχών, σε συνδυασμό με την μεγάλη έκταση αυτών, επιβάλλει να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με την κατασκευή κατοικιών και καταστημάτων στον χώρο του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, αλλά και εν γένει σε όλο το τόξο της Ν/Α Αττικής, θα δημιουργηθεί μία νέα «δυναμική» κατάσταση, γεγονός που θα επιτάσσει την ανάγκη για συνεχή και ποιοτική αστυνόμευση, διασφαλίζοντας την καλύτερη φύλαξη των εν λόγω περιοχών.

Αμφότεροι, έχοντας πλήρη αντίληψη της κατάστασης που επικρατεί στις Υπηρεσίες που υπάγονται στην αρμοδιότητά σας, τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο, όσο και επί του πεδίου παρακαλούμε θερμά όπως ενισχύσετε τα Τμήματα Τάξης της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Στην σημερινή εποχή, οι προκλήσεις είναι πολλές και το έγκλημα ανθεί. Σε αυτό αβέβαιο κλίμα, είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών προκειμένου οι τοπικές κοινωνίες να ευημερούν, μέσα σε είναι πλαίσιο ηρεμίας και σταθερότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι ζωτικής σημασίας η ενίσχυση των Υπηρεσιών της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν τα ως άνω αναφερθέντα και ενισχύσετε με ικανό αριθμό νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων, τα Αστυνομικά Τμήματα της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Με εκτίμηση.