Ένωση Ν/Α: «28η Οκτωβρίου 1940 – Το Αθάνατο Όχι του Ελληνισμού»

Η 28η Οκτωβρίου 1940 δεν είναι μια απλή ημερομηνία στην Ιστορία. Είναι ένα αιώνιο σύμβολο θάρρους, ενότητας και αυτοθυσίας. Το ηρωικό «ΟΧΙ» των Ελλήνων δεν ήταν απλώς μια απάντηση· ήταν κραυγή ελευθερίας, απόφαση ψυχής και κορυφαία στιγμή εθνικής αξιοπρέπειας.

Την ημέρα εκείνη, ένας μικρός λαός στάθηκε όρθιος απέναντι στον πανίσχυρο επιδρομέα και απέδειξε πως η δύναμη της πίστης, της αρετής και της αγάπης για την πατρίδα μπορεί να υπερνικήσει κάθε υπεροπλία. Στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έγραψαν με το αίμα και το σθένος τους ένα από τα λαμπρότερα κεφάλαια της παγκόσμιας ιστορίας, δείχνοντας ότι ο φασισμός δεν είναι ανίκητος.

Η επέτειος του «ΟΧΙ» αποτελεί ημέρα εθνικής και θρησκευτικής ανάτασης. Ευχαριστούμε την Παναγία, Μητέρα όλων μας, που προστάτευσε και συνεχίζει να προστατεύει τον Ελληνισμό στους δύσκολους καιρούς. Τιμούμε με ευγνωμοσύνη τους προγόνους μας, τους ήρωες που αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν και μας χάρισαν μία ελεύθερη πατρίδα.

Οφείλουμε να θυμόμαστε, να εμπνεόμαστε και να στεκόμαστε αντάξιοι των ιδανικών τους. Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, τα διδάγματα του 1940 μάς υπενθυμίζουν ότι η ενότητα, η αποφασιστικότητα και η αγάπη για την πατρίδα είναι οι ασπίδες του Έθνους μας.

Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα!

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ!